3'üncü kat balkonundan düştü, hastanede öldü

Ayhan AYDEMİR/BAFRA (Samsun), () - SAMSUN'un Bafra ilçesinde, 3'üncü kattaki evinin balkonundan beton zemine düşerek, ağır yaralanan Cemal Tunç (54), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, sabah saatlerinde, Bafra'ya bağlı Altınkaya Mahallesi Çaycılar Sokak'taki apartmanda meydana geldi. Binanın 3'üncü katındaki evinin balkonunda, iddiaya göre, hava alırken dengesini kaybeden Tunç, beton zemine düştü. Tunç'u yerde görenler, sağlık ekibine haber verdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, ağır yaralanan Tunç'u ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Cemal Tunç, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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