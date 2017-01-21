3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'na FETÖ operasyonunda 3 tutuklama

KONYA'da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda görevli, aralarında subay ve astsubayların bulunduğu 6 kişiden 3'ü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 3 şüpheli de serbest bırakıldı.Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, 15 Temmuz darbe girişimi ardından FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Konya'da bulunan 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı’na bugüne kadar çok sayıda operasyon düzenlendi. Örgütle bağlantısı olduğu tespit edilen subay ve astsubayların bulunduğu 7 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Polis, geçtiğimiz Salı günü 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı’na girerek aralarında subay ve astsubayların olduğu 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 3 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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