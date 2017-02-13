3'ücü kattan düşen inşaat işçisi 25 gün sonra öldü

Hakan ÇELİKBAŞ/ SAMSMUN, () - SAMSUN'da 25 gün önce inşaatın 3'üncü katından merdiven boşluğuna düşerek ağır aralanan 46 yaşındaki Ahmet Demirci, tedavi gördüğü hastanede öldü.

Olay 25 gün önce İlkadım İlçesi Kalkanca Mahallesi'nde meydana geldi. Evli 2 çocuk babası Ahmet Demirci, 25 gün önce 4 katlı inşaatın 3'üncü katında çalışırken dengesini kaybederek merdiven boşluğuna düştü. Ağır yaralanan Demirci, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi gördüğü Yoğun Bakım Ünitesi'nde durumu iyiye giden Ahmet Demirci, 10 gün önce normal servise alındı. Taburcu olmayı bekleyen Demirci, 3 gün önce yeniden fenalaşınca tekrar Yoğun Bakım Ünitesi'ne kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahaleye rağmen bugün yaşamını yitirdi.



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