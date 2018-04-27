Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye sert yanıt!
Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye sert yanıt!
Bahçeli'den 'olaylı derbi' yorumu
Bahçeli'den 'olaylı derbi' yorumu
Rusya Savunma Bakanı: ABD ve müttefikleri terör güçlerini kullanıyor
ABD ve müttefikleri terör güçlerini...
PİYASALAR - Küresel gelişmelerle dolar 4.10 lirada
Dolar yine rekor kırdı

3 PKK'lının öldürüldüğü bölgede silah, mühimmat ve el bombaları ele geçirildi

HAKKARİ'de, aralarında terör örgütü PKK'nın sözde Ördekli bölge sorumlusu 'Şahan' kod adlı Menderes Demir'in de bulunduğu 3 teröristin ölü ele geçirildiği Kaymaklı ve Ördekli köyleri bölgelerinde, jandarma ekipleri tarafından...

3 PKK'lının öldürüldüğü bölgede silah, mühimmat ve el bombaları ele geçirildi
HAKKARİ'de, aralarında terör örgütü PKK'nın sözde Ördekli bölge sorumlusu 'Şahan' kod adlı Menderes Demir'in de bulunduğu 3 teröristin ölü ele geçirildiği Kaymaklı ve Ördekli köyleri bölgelerinde, jandarma ekipleri tarafından yapılan arazi arama-tarama faaliyetlerinde silah, mühimmat ve el bombaları ele geçirildi.
Hakkari Valiliği'nin jandarma ekiplerinin Ördekli ve Kaymaklı bölgelerinde yaptığı arazi arama-tarama faaliyetlerinde ele geçirilen silah ve mühimmatlarla ilgili yaptığı açıklamada şöyle denildi:
"İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 26.04.2018 günü İlimiz Merkez Ördekli köyü kırsal alanında icra edilen operasyon sonucu etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü mensuplarının bulunduğu bölgede yapılan arama tarama faaliyeti neticesinde; 1 M-16 piyade tüfeği, 5 M-16 piyade tüfeği şarjörü, 139 M-16 piyade tüfeği fişeği, 1 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 5 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 118  AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 4 el bombası, 1 araç telsizi, 21 metre kablo, 1 fotoğraf makinası, 1 radyo, 1 PMP player, 1 sırt çantası, 3 uyku tulumu, 1 panço, 4 poşu, 3 met, 2 mont ve 2 şemsiye ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314