3 kişinin yaralandığı kazada otobüs şoförüne 'kasten yaralama'dan 9 yıl hapis istemi

ANKARA'da, durakta bekleyen 3 kişiye çarparak yaralanmasına neden olan otobüsün şoförü Pevlül Tanır'ın (47), 'olası kasıt altında kasten yaralama' suçundan tutuklu yargılanmasına başlandı. Sanık Tanır, "Herhangi bir kastım söz konusu değildir. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim" dedi.Kaza, 18 Aralık 2018 tarihinde FETÖ/PDY davalarının görüldüğü Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü önünde meydana geldi. Duraktan yolcu alıp, hareket eden Pevlül Tanır yönetimindeki 06 DZ 2471 plakalı belediye halk otobüsü, baro servisini bekleyen Emniyet Genel Müdürlüğü avukatları Zeynep İpek Hasçelik ve Özge Yıldırım ile darbe girişimi gazisi Ebubekir Keskin'e çarptı. Kazada 3 kişi yaralanırken, gözaltına alınan sürücü Pevlül Tanır, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Pevlül Tanır, hakkında 'olası kasıt altında kasten yaralama' suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Tanır, Ankara Batı Adliyesi 9'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya, kazada yaralanan avukatlardan Zeynep İpek Hasçelik, hastanede tedavisi sürdüğü için katılamazken, Özge Yıldırım hazır bulundu. Diğer müşteki Ebubekir Kesici de duruşmada yer almadı.'KASTIM SÖZ KONUSU DEĞİL'Savunmasında suçlamayı kabul etmeyen Pevlül Tanır, "20 yıldır otobüs şoförüyüm. Durakta ön kapı açık, durak freni çekili vaziyette yolcu alıyordum. 2 kadının durağa doğru yürüdüğünü gördüm, otobüsle aralarında 15-20 metre vardı. Bu esnada yanıma başka bir otobüs yaklaştı ve yolcu almaya başladı. Kart basan yolculara baktığım anda otobüs birden hızla hareket etti. 2 kadın ilk gördüğümden daha yakın mesafedeydi ve otobüs bu kadınların üzerinden geçti. Otobüsü durdurup indiğimde bana soru soran kişiyle kadınlardan birinin otobüsün altında olduğunu gördüm. O gün benim dikkatimi dağıtıp, hareketimi engelleyecek herhangi bir şey olmadı. Meydana gelen olayda herhangi bir kastım söz konusu değildir. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim" dedi.'ÖLDÜRME KASTIYLA HAREKET ETTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM'Kazada yaralanan Avukat Özge Yıldırım ise, otobüsle aralarında sanığın söylediğinden daha az bir mesafe olduğunu ileri sürerek, "Zeynep arkası dönük bir şekilde yanımda duruyordu. Ben de yan durmakla birlikte otobüsü görebilecek durumdaydım. Otobüs şoförünün de bizi görmeme ve ezmeden geçme ihtimali yoktu. Bir anda otobüsün şaha kalktığını gördüm. Arkadaşım Zeynep’i tutmak istedim; ancak o anda otobüsün altında kaldı. Eğer zamanında frene basılsaydı, daha çabuk müdahale edilip, daha az hasar alırdı. Sanığın yaralama kastıyla değil de öldürme kastıyla hareket ettiğini düşünüyorum. Dosyanın ağır cezaya gönderilmesini talep ediyorum" diye konuştu.Sanık avukatı ise, müvekkilinin kasıt ile hareket etmediğini, yargılamanın 'taksirle yaralama' suçundan devam etmesi gerektiğini belirtti. Tanıkların dinlenmesinin ardından mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederek, duruşmayı erteledi.

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