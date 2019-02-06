Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Makron'a 'Ermeni günü' tepkisi
Makron'a 'Ermeni günü' tepkisi
PİYASALAR – Dolar 5.20, euro 5.93 ve sterlin 6.74 lirada
Dolar 5.20, euro 5.93 ve...
"Faiz kararı öncesi Fed'in netliğe gereksinimi var"
"Faiz kararı öncesi Fed'in netliğe...
Ünlü siyasetçi Yaşar Okuyan CHP'ye katıldı
Ünlü siyasetçi Yaşar Okuyan CHP'ye...

3 kişinin yaralandığı kavga anı güvenlik kamerasında

BURSA'da 2 grup arasında yol verme nedeniyle çıkan kavgada 2 kişi bıçakla, 1 kişi de yüzüne vurulan içki şişesiyle yaralandı. Kavga, güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, dün gece saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Dikkaldırım Mahallesi'nde...

3 kişinin yaralandığı kavga anı güvenlik kamerasında
BURSA'da 2 grup arasında yol verme nedeniyle çıkan kavgada 2 kişi bıçakla, 1 kişi de yüzüne vurulan içki şişesiyle yaralandı. Kavga, güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, dün gece saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Dikkaldırım Mahallesi'nde meydana geldi. Sokaktan hızla geçtiği belirtilen 16 ABC 707 plakalı otomobildeki grupla sokakta duran kişiler arasında iddiaya göre yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Sandalyelerin de kullanıldığı kavgada  B.D. yüzüne vurulan içki şişesiyle, A.D. ve B.S. ise vücudunun çeşitli bölgelerine aldıkları bıçak darbeleriyle yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, yaralılar otomobilleri ile çevredeki hastanelere gitti.
Polis ekipleri olaya karışan  6 kişiyi gözaltına alırken, kavga anı çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328