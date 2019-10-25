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3 kişinin sopalı saldırısına uğrayan genç beyin kanaması geçirdi
BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 3 kişinin sopalı saldırısına uğrayan Mahmut E. (21), beyin kanaması geçirdi. Hastanede Beyin Cerrahi Servisi'nde tedaviye alınan Mahmut E.'nin durumunun ağır olduğu bildirildi. Olay, akşam saatlerinde, Mahmudiye...
GÜVENLİK 25.10.2019, 00:27
BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 3 kişinin sopalı saldırısına uğrayan Mahmut E. (21), beyin kanaması geçirdi. Hastanede Beyin Cerrahi Servisi'nde tedaviye alınan Mahmut E.'nin durumunun ağır olduğu bildirildi.
Olay, akşam saatlerinde, Mahmudiye Mahallesi'nde meydana geldi. İşten çıkıp evine giden Mahmut E.'nin yanına kimlikleri henüz belirlenemeyen 3 kişi geldi. Ellerindeki sopalarla Mahmut E.'ye saldıran 3 kişi, genci bayıltana kadar dövdü. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, kanlar içinde kalan Mahmut E.'yi görenler yardımına koştu. Mahmut E., yoldan geçen iki kişi tarafından araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede yapılan kontrollerde beyin kanaması geçirdiği belirlenen ve durumu ağır olan Mahmut E., Beyin Cerrahi Servisi'nde tedaviye alındı.
Polis ekipleri saldırganları bulmak için çalışma başlattı.
Olay, akşam saatlerinde, Mahmudiye Mahallesi'nde meydana geldi. İşten çıkıp evine giden Mahmut E.'nin yanına kimlikleri henüz belirlenemeyen 3 kişi geldi. Ellerindeki sopalarla Mahmut E.'ye saldıran 3 kişi, genci bayıltana kadar dövdü. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, kanlar içinde kalan Mahmut E.'yi görenler yardımına koştu. Mahmut E., yoldan geçen iki kişi tarafından araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede yapılan kontrollerde beyin kanaması geçirdiği belirlenen ve durumu ağır olan Mahmut E., Beyin Cerrahi Servisi'nde tedaviye alındı.
Polis ekipleri saldırganları bulmak için çalışma başlattı.
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