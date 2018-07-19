Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Pentagon: Rusya Savunma Bakanlığı ile görüşmeye açığız
Pentagon: Rusya Savunma Bakanlığı ile...
Suşehri'nde 300 kişi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu
Suşehri'nde 300 kişi, zehirlenme şüphesiyle...
AK Partili Turan'ın telefonunu 'bedelli' kilitledi
AK Partili Turan'ın telefonunu 'bedelli'...
Oktar'ın 13 saattir ifadesi alınıyor
Oktar'ın 13 saattir ifadesi alınıyor

3 kişinin ölümüne neden olmakla suçlanan alkollü sürücü adliyede

İZMİT'te, 3 kişinin öldüğü, kendisiyle birlikte 13 kişinin de yaralandığı kazaya neden olduğu öne sürülen alkollü sürücü, adliyeye sevk edildi. Kaza, 8 Temmuz günü İzmit- Kandıra karayolunun Tekkeköy mevkiinde meydana geldi....

3 kişinin ölümüne neden olmakla suçlanan alkollü sürücü adliyede
İZMİT'te, 3 kişinin öldüğü, kendisiyle birlikte 13 kişinin de yaralandığı kazaya neden olduğu öne sürülen alkollü sürücü, adliyeye sevk edildi.
Kaza, 8 Temmuz günü İzmit- Kandıra karayolunun Tekkeköy mevkiinde meydana geldi. Kandıra'dan İzmit yönüne giden Ömer Y. yönetimindeki 34 FE 3074 plakalı otomobil, hatalı sollama yapınca, karşı yönden gelen Ali Doğru yönetimindeki 41 AS 595 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazanın etkisiyle savrulan araçlar 2 araca da çarptı. Kazada, Ali Doğru'nun kullandığı otomobilde bulunan Erkan Doğru (37), annesi Remziye Doğru ve Erkan Doğru'nun 2 yaşındaki oğlu Ertuğrul Hamza Doğru öldü, 13 kişi ise yaralandı.
Yaralanan Ömer Y.'nin hastanede yapılan kontrolünde 2.70 promil alkollü olduğu belirlendi. Ömer Y., tedavisinin ardından gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından Ömer Y., adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325