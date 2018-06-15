Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Başbakan Yıldırım'dan Suruç açıklaması
Başbakan Yıldırım'dan Suruç açıklaması
Yüksekova'da askeri hareketlilik
Yüksekova'da askeri hareketlilik
İl İl Ramazan Bayramı Namaz saati
İl İl Ramazan Bayramı Namaz...
Kılıçdaroğlu'ndan İçişleri Bakanı Soylu'ya dava
Kılıçdaroğlu'ndan İçişleri Bakanı Soylu'ya dava

3 kişinin öldüğü Suruç'ta, incelemeler tamamlandı (2)

ÖLDÜĞÜ AÇIKLANAN 4 KİŞİDEN BİRİ, HAYATA DÖNDÜRÜLDÜ Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde seçim çalışması yürüten Ak Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız ve beraberindekilere yönelik saldırıda yaşamını yitirdiği açıklanan...

3 kişinin öldüğü Suruç'ta, incelemeler tamamlandı (2)

ÖLDÜĞÜ AÇIKLANAN 4 KİŞİDEN BİRİ, HAYATA DÖNDÜRÜLDÜ
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde seçim çalışması yürüten Ak Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız ve beraberindekilere yönelik saldırıda yaşamını yitirdiği açıklanan 4 kişiden birisinin, hastanede yapılan kalp masajı ile yaşama döndürüldüğü açıklandı. 3 kişinin öldüğü saldırıda yaralanan 9 kişiden 4'ünün Ankara, 5'inin ise Şanlıurfa'da tedavilerinin sürdüğü bildirildi.
Öte yandan Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Sadi Doğan, saldırıya ilişkin geniş çaplı soruşturmanın sürdüğünü belirtti. 4 savcının görevlendirildiği ve olayın terör boyutunun da soruşturulduğuna değinen Başsavcı Doğan, dünden itibaren bazı kişilerin bilgisine başvurulduğunu ve şu an için gözaltı bulunmadığını, ancak olayla bağlantısı olduğu gerekçesiyle 3 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldığını kaydetti.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325