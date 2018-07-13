3 kişinin öldüğü motosiklet kazasında, 2 arkadaş kamptan dönüyormuş

BURSA'nın İznik ilçesinde, kafa kafaya çarpıştıktan sonra metrelerce sürüklenen plakasız iki motosiklet alev aldı. Kazada, Alper Varol (32) ve Kadir Şarlı (30) yanarak, Vedat Samur (44) çarpışmanın etkisiyle yaşamını yitirdi, Nurgül Sever (17) ağır yaralandı. Kazada ölen Vedat Samur ile arkadaşı Kadir Şarlı'nın kamptan döndükleri öğrenildi.

Kaza, gece saatlerinde İznik ilçesi Yenişehir-İznik Karayolu 1'inci kilometresinde meydana geldi. Gündelik işlerde çalışan Vedat Samur, İznik'te birlikte kamp yaptığı arkadaşı, tarım işleriyle uğraşan Kadir Şarlı'yı evine bırakmak istedi. İki arkadaş motosiklete binerek yola çıktı. Samur'un kullandığı plakasız motosiklet, henüz belirlenemeyen bir nedenle karşı yönden gelen Yenişehir ilçesinde oto yıkamacı Alper Varol yönetimindeki plakasız motosikletle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle metrelerce sürüklenen motosikletler, ardından alev topuna dönüştü. Bu sırada, ayrı motosikletlerde bulunan ve üzerlerine akaryakıt sıçrayan Alper Varol ve Kadir Şarlı'nın kıyafetleri alev aldı.

Çevredekilerin haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, evli ve 2 çocuk babası Alper Varol ile bekâr olduğu öğrenilen Kadir Şarlı'nın yanarak, Vedat Samur'un da çarpışmanın etkisiyle yaşamlarını yitirdiği belirlendi. Alper Varol'un kullandığı motosiklette bulunan ve kazada ağır yaralanan Nurgül Sever (17) ise sağlık ekipleri tarafından İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarmanın kazayla ilgili soruşturmasının sürdüğü belirtildi.



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