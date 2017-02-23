3 kişinin öldüğü kazada sürücüye 5 yıl hapis

KASTAMONU'da, 3 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı kazada tutuksuz yargılanan sürücü, 53 yaşındaki Sema Korkmaz'a 5 yıl hapis cezası verildi.

Kaza, geçen yıl 6 Mayıs'ta Kastamonu-Karabük yolunun Araç Bostan Köyü yakınlarında meydana geldi. Sema Korkmaz, yönetimindeki 34 JL 8408 plakalı cip ile şerit ihlali yaparken, karşıdan gelen 45 yaşındaki Murat Akyüz yönetimindeki 34 FN 0457 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Murat, yanında bulunan annesi 76 yaşındaki Semiha ve babası aynı yaştaki Recep Akyüz öldü. Cip sürücüsü Sema Korkmaz ile yanında bulunan Fatma Yokuşoğlu, Ayten Dirin ve Murat Karakaya ise yaralı kurtuldu.

SEDYEDE İFADE VERMİŞTİ

Cip sürücüsü Kema Korkmaz, geçen Aralık ayında hastaneden taburcu edildikten sonra ambulansla adliyeye götürülüp sedye üzerinde video konferas sistemiyle Araç Adliyesi'nde nöbetçi mahkemeye ifade verdi. Tutuklanan Sema Korkmaz, avukatının sağlık durumunun cezaevinde kalmaya elverişli olmadığı gerekçesiyle yaptığı itiraz sonucu 1 gün sonra tahliye edildi.

DURUŞMAYA KATILMADI

Sanık Sema Korkmaz, 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına yol açmak' suçundan Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz yargılandığı davanın karar duruşmasına katılmadı. Bilirkişi raporunda asli kusurlu bulanan sürücü Sema Korkmaz, 5 yıl hapis cezasına çarptırılırken ehliyetine de 2.5 yıl el konulmasına karar verildi.



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