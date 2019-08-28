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3 kişi dövdü, 24 gün sonra hastanede öldü
GAZİANTEP'te, 3 kişi tarafından dövülmesi sonucu ağır yaralanan Faruk Özçelik (35), 24 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Olay, 4 Ağustos'ta, Karacaoğlan Mahallesi'nde meydana geldi. Faruk Özçelik, parkta tartıştığı...
GÜVENLİK 28.08.2019, 10:55
GAZİANTEP'te, 3 kişi tarafından dövülmesi sonucu ağır yaralanan Faruk Özçelik (35), 24 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Olay, 4 Ağustos'ta, Karacaoğlan Mahallesi'nde meydana geldi. Faruk Özçelik, parkta tartıştığı ve isimleri öğrenilmeyen 3 kişi tarafından tekme tokat dövüldü. Ağır yaralanan Özçelik, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yoğun bakım ünitesinde 24 gündür tedavi gören Özçelik, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Faruk Özçelik'in cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Öte yandan olaydan kısa süre sonra yakalanıp, gözaltına alınan 3 kişi, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, 4 Ağustos'ta, Karacaoğlan Mahallesi'nde meydana geldi. Faruk Özçelik, parkta tartıştığı ve isimleri öğrenilmeyen 3 kişi tarafından tekme tokat dövüldü. Ağır yaralanan Özçelik, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yoğun bakım ünitesinde 24 gündür tedavi gören Özçelik, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Faruk Özçelik'in cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Öte yandan olaydan kısa süre sonra yakalanıp, gözaltına alınan 3 kişi, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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