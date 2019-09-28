Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, () - DÜZCE’de, altı kereste atölyesi olan 3 katlı ev alev alev yandı.



Yangın saat 21.30 sıralarında Konuralp Mahallesi Osmanca mevkiinde meydana geldi. Konuralp eski Belediye Başkanı Yusuf Ercan’a ait olan ve alt katı kereste atölyesi olan 3 katlı evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm binayı sardı. Vatandaşların haber vermesi ile olay yerine itfaiye ekipleri geldi. Uzun uğraşlar sonrası yangın kontrol altına alındı. Yangında ev kullanılmaz hale gelirken, soruşturma başlatıldı.