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3 katlı binanın garajında yangın; yaşlı kadın kurtarıldı, kocası öldü
GÜVENLİK 21.01.2020, 16:08
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BURSA'nın Osmangazi ilçesinde, 3 katlı binanın girişindeki garajda, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Üst katlara da sıçrayan alevler, itfaiye ekiplerince 2 saatte söndürüldü. Yangında, 2'nci kattaki evinde dumandan etkilenen Beyhan Işık (75) yaşamını yitirdi, eşi Zülfiye Işık (71) ise merdivenle kurtarıldı.
Merkez Osmangazi ilçesine bağlı Panayır Mahallesi 4'üncü Orman Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın girişindeki garajda, saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede üst katlara da sıçrayan alevleri görenler, itfaiyeye haber verdi. Bu sırada çevredekiler, tahtadan merdivenle 2'nci kattaki evde bulunan Zülfiye Işık'ı kurtardı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye görevlileri, alevlere müdahale etmeye başlarken Işık, evde eşinin olduğunu söyledi. Yangın, saat 15.00 sıralarında güçlükle söndürülürken, 2'nci kattaki eve giren itfaiye ekibi, Beyhan Işık'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Zülfiye Işık, sağlık görevlilerince kontrol amacıyla ambulansla hastaneye kaldırıldı. Beyhan Işık'ın cansız bedeni de Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Beyhan Işık'ın, dumandan etkilendiği belirtildi.
Yangın sırasında diğer katların boş olduğu öğrenilirken, otopark ve binanın giriş kapısı önünde park halindeki araçlar, kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Merkez Osmangazi ilçesine bağlı Panayır Mahallesi 4'üncü Orman Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın girişindeki garajda, saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede üst katlara da sıçrayan alevleri görenler, itfaiyeye haber verdi. Bu sırada çevredekiler, tahtadan merdivenle 2'nci kattaki evde bulunan Zülfiye Işık'ı kurtardı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye görevlileri, alevlere müdahale etmeye başlarken Işık, evde eşinin olduğunu söyledi. Yangın, saat 15.00 sıralarında güçlükle söndürülürken, 2'nci kattaki eve giren itfaiye ekibi, Beyhan Işık'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Zülfiye Işık, sağlık görevlilerince kontrol amacıyla ambulansla hastaneye kaldırıldı. Beyhan Işık'ın cansız bedeni de Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Beyhan Işık'ın, dumandan etkilendiği belirtildi.
Yangın sırasında diğer katların boş olduğu öğrenilirken, otopark ve binanın giriş kapısı önünde park halindeki araçlar, kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
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