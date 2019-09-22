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3 katlı ahşap ev yangında kül oldu
DÜZCE'nin Yığılca ilçesinde sobanın devrilmesi sonucu 3 katlı ahşap ev alev alev yandı. Yangına müdahale etmeye çalışan 2 kişi yaralandı. Dün gece Yığılca'ya bağlı Hacıyeri köyü Değirmenyanı Mahallesi'nde Hayrullah Ilgın’a...
GÜVENLİK 22.09.2019, 10:14
DÜZCE'nin Yığılca ilçesinde sobanın devrilmesi sonucu 3 katlı ahşap ev alev alev yandı. Yangına müdahale etmeye çalışan 2 kişi yaralandı.
Dün gece Yığılca'ya bağlı Hacıyeri köyü Değirmenyanı Mahallesi'nde Hayrullah Ilgın’a ait 3 katlı ahşap evde elektrikli sobasının devrilmesi sonucu yangın çıktı. Ahşap taban kaplamaların yanması sonrası alevler tüm evi sardı. Evdekiler dışarı çıkarken, itfaiyeye haber veren köy halkı bir yandan da yangına müdahale etti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, ev tamamen kullanılmaz hale geldi. Yangına müdahale eden 2 köylü ise yaralandı. Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından Düzce Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Dün gece Yığılca'ya bağlı Hacıyeri köyü Değirmenyanı Mahallesi'nde Hayrullah Ilgın’a ait 3 katlı ahşap evde elektrikli sobasının devrilmesi sonucu yangın çıktı. Ahşap taban kaplamaların yanması sonrası alevler tüm evi sardı. Evdekiler dışarı çıkarken, itfaiyeye haber veren köy halkı bir yandan da yangına müdahale etti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, ev tamamen kullanılmaz hale geldi. Yangına müdahale eden 2 köylü ise yaralandı. Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından Düzce Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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