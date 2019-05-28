3 ilde uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı

MALATYA merkezli 3 ilde uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttüğü çalışmaların sonunda Malatya, Sivas ve Gümüşhane'de belirlediği adreslere eş zamanlı baskın yaptı. Baskınlarda uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen 12 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda da uyuşturucu ele geçirildi. Şüpheliler poliste sorguya alındı.

