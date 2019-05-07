3 ilde "tapuda rüşvet" operasyonu: 22 gözaltı

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, () İSTANBUL Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 3 ilde düzenlenen tapuda rüşvet operasyonunda 8’i tapu memuru toplam 22 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tapuda rüşvet konusuyla ilgili 3 ilde operasyon düzenledi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında tapuda rüşvet suçundan 24 şüpheli hakkında 'Rüşvet almak ve Rüşvet vermek' suçundan gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin İstanbul, Muğla ve Aydın’da bulunan adreslerde yaşadığını belirleyen polis ekipleri sabah saatlerinde eş zamanlı baskın düzenledi. Yapılan operasyonda 8‘i tapu memuru olmak üzere toplam 22 kişi yakalanarak gözaltına alındı. 2 şüphelinin yakalanması için polis ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.