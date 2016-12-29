3 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu: 8 gözaltı

MARDİN, () - MARDİN merkezli 3 ilde FETÖ/PDY'YE yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.
Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nde çalışan 10 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Mardin, Kocaeli ve İstanbul'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Aranan 2 kişinin yakalanması amacıyla başlatılan çalışmalar sürüyor.
MARDİN, () - MARDİN merkezli 3 ilde FETÖ/PDY'YE yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.