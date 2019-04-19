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3 ilde DEAŞ operasyonu: 12 gözaltı

Davut CAN/İZMİR, () - İZMİR merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, Suriye'den kaçan terör örgütü DEAŞ üyelerini Türkiye'ye soktukları ve örgüte eleman sağladıkları belirlenen 12 kişi, gözaltına alındı. İzmir Emniyet Müdürlüğü...

3 ilde DEAŞ operasyonu: 12 gözaltı

Davut CAN/İZMİR, () - İZMİR merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, Suriye'den kaçan terör örgütü DEAŞ üyelerini Türkiye'ye soktukları ve örgüte eleman sağladıkları belirlenen 12 kişi, gözaltına alındı.
İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir merkezli olarak Bolu ve Isparta'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Örgüte eleman temin edip, finansal kaynak sağladıkları ve Suriye'den kaçan teröristleri Türkiye'ye sokmak için organize çalıştıkları tespit edilen 12 kişi, gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman, dijital malzeme, DEAŞ'ı simgeleyen bez parçaları ve flamalar ile çok sayıda yasaklı kitap ele geçirildi. Şüpheliler, sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

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