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3 ilde çok sayıda hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, ()-SAMSUN'da 5 ayrı işyerine girip para ve otomobil hırsızlığına karıştığı iddiasıyla polis tarafından gözaltına alınan 21 yaşındaki Hamza D.'nin, Samsun, Ordu ve Giresun illerinde 11 ayrı hırsızlık suçundan...

3 ilde çok sayıda hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, ()-SAMSUN'da 5 ayrı işyerine girip para ve otomobil hırsızlığına karıştığı iddiasıyla polis tarafından gözaltına alınan 21 yaşındaki Hamza D.'nin, Samsun, Ordu ve Giresun illerinde 11 ayrı hırsızlık suçundan arandığı ortaya çıktı.
Olay, iki hafta önce İlkadım İlçesi Saadet Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre hırsızlık ve çeşitli suçlardan 54 sabıkası bulunan Hamza D., Süleyman Gelmen'e ait bir oto kiralama işyerine girdi. Şüpheli, işyerinin önünde park halinde bulunan 55 AFL 47 plakalı cipin anahtarını alıp daha sonra aracı çalarak kayıplara karıştı. Şikayet üzerine soruşturma başlatan polis, aracı önceki gün park halinde terk edilmiş halde bulup sahibine teslim etti. Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen polis şüphelinin kimliğini tespit edip dün kovalamaca sonucu İlkadım İlçesi Slahiye Mahallesi'nde 1 ruhsatsız tabancayla birlikte yakalayıp gözaltına aldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatan polis Hamza D.'nin son 1 ay içinde Atakum ve Tekkeköy ilçelerinde meydana gelen 4 ayrı işyerinden 7 bin lira para hrsızlığını gerçekleştirdiği ayrıca Samsun, Giresun ve Ordu illerinde 11 ayrı hırsızlık suçundan arandığını belirledi.
Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.

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