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3 gündür kayıptı, cesedi bulundu
ADANA’nın Ceyhan ilçesinde, 3 gün önce köprüden Ceyhan Nehri’ne atlayan Fatma E.’nin (38), cansız bedeni bulundu. 26 Ekim günü, Alparslan Türkeş Bulvarı üzerindeki köprünün korkuluklarına çıkan Fatma E., Ceyhan Nehri’ne atladı. Çevredekiler...
GÜVENLİK 29.10.2019, 17:58
ADANA’nın Ceyhan ilçesinde, 3 gün önce köprüden Ceyhan Nehri’ne atlayan Fatma E.’nin (38), cansız bedeni bulundu.
26 Ekim günü, Alparslan Türkeş Bulvarı üzerindeki köprünün korkuluklarına çıkan Fatma E., Ceyhan Nehri’ne atladı. Çevredekiler durumu polise bildirirken, bazı kişiler kurtarma girişimde bulundu. Ancak akıntı nedeniyle Fatma E. gözden kayboldu.
Arama çalışmasına katılan balıkçı Ramazan Kayırnal, bugün Büyükmangıt Mahallesi Cin Deresi mevkisinde genç kadının cansız bedenini buldu. Sualtı ekiplerince nehirden çıkarılan Fatma E.'nin cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
26 Ekim günü, Alparslan Türkeş Bulvarı üzerindeki köprünün korkuluklarına çıkan Fatma E., Ceyhan Nehri’ne atladı. Çevredekiler durumu polise bildirirken, bazı kişiler kurtarma girişimde bulundu. Ancak akıntı nedeniyle Fatma E. gözden kayboldu.
Arama çalışmasına katılan balıkçı Ramazan Kayırnal, bugün Büyükmangıt Mahallesi Cin Deresi mevkisinde genç kadının cansız bedenini buldu. Sualtı ekiplerince nehirden çıkarılan Fatma E.'nin cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
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