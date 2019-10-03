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3 gün sonra 'hırsızlık' suçundan yine gözaltına alındılar (2)
YİNE SERBEST KALDILAR Konya'da, kapı kilidini düşürerek, girdikleri evden 100 lira çalıp, uzaklaşmak isterken ev sahibiyle karşılaşmaları sonucu yakalanan Nazan G. (20), Sevim Y. (19), Z.E. (16) ve Z.E. (13), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı...
GÜVENLİK 03.10.2019, 15:51
YİNE SERBEST KALDILAR
Konya'da, kapı kilidini düşürerek, girdikleri evden 100 lira çalıp, uzaklaşmak isterken ev sahibiyle karşılaşmaları sonucu yakalanan Nazan G. (20), Sevim Y. (19), Z.E. (16) ve Z.E. (13), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin, 3 gün önce de evden gerçekleştirdiği hırsızlığın ardından yakalanıp, mahkemece serbest kaldıkları belirtildi.
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