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3 FETÖ şüphelisi, Yunanistan'a kaçarken yakalandı

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde polis tarafından durdurulan 2 araçta yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmak isteyen FETÖ/PDY şüphelisi 3 kişi, sahte kimliklerle yakalanarak, gözaltına alındı. Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele...

3 FETÖ şüphelisi, Yunanistan'a kaçarken yakalandı
EDİRNE'nin Keşan ilçesinde polis tarafından durdurulan 2 araçta yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmak isteyen FETÖ/PDY şüphelisi 3 kişi, sahte kimliklerle yakalanarak, gözaltına alındı.
Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, alınan ihbar üzerine Tekirdağ'dan İpsala yönüne giden ve içerisinde 2 kişinin bulunduğu aracı Keşan yakınlarında durdurdu. Ekipler, araçta bulunan ve yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkış yapmak isteyen 2 şüphelinin verdikleri kimliklerin sahte olduğunu tespit etti. Yapılan sorgulamada şüphelilerin 'Silahlı terör örgütü kurma ve yönetme' suçundan hakkında Uşak 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yakalama emri bulunan N.E. ile 'Silahlı terör örgütü kurma, yönetme veya üye olma' suçundan kaydı bulunan ve İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından firari olarak aranan M.S.E. oldukları belirlendi. N.E. ve M.S.E., gözaltına alınarak, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Polis ekipleri, aynı gün Keşan-İpsala karayolunda M.E. yönetimindeki aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmak isteyen ve polise verdiği kimliğin sahte olduğu tespit edilen FETÖ/PDY şüphelisi M.E. yakalanarak, gözaltına alındı. Soruşturmalar sürüyor.

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