Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Sosyal medyada terör destek veren 10 bin kişiye soruşturma
Bin 656 kiş teröre destek...
ERDOĞAN DEİK GENEL KURULUNDA KONUŞTU
"Siz müslümansınız sizi AB'ye almayacaklar"
BM Güvenlik Konseyi'nden İsrail'e karşı şok karar
İsrail'den BM kararına sert tepki
Kılıçdaroğlu: İnternette görüntüler var. Hükümetten cevap bekliyoruz
"Türkiye kan gölüne dönmüş durumda"

3 çocuk, otomobilde uyuştucuyla yakalandı

Faruk KAHRAMAN/BURSA, () - BURSA'da asayiş uyguluması sırasında 3 çocuğun bulunduğu otomobilde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ve uyuşturucu madde kullanmak için hazırlanmış düzenek bulundu.  Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne...

3 çocuk, otomobilde uyuştucuyla yakalandı

Faruk KAHRAMAN/BURSA, () - BURSA'da asayiş uyguluması sırasında 3 çocuğun bulunduğu otomobilde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ve uyuşturucu madde kullanmak için hazırlanmış düzenek bulundu. 
Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş ve Narkotik ekipleri, bugün öğle saatlerinde 2 bin polis ile şehirde asayiş uygulaması yaptı. Özellikle uyuşturucu ticaretinin yapıldığı Merkez Yıldırım İlçesi'ndeki mahallerde yoğunlaşan polisler, durdurulan araçlarda kimlik kontrolü ve arama yaptı.
Çukurca Mahallesi'nde, 14 yaşındaki B.Ç.'nin kullandığı otomobilde yapılan aramada, sürücü ile yanındaki arkadaşları 15 yaşındaki İ.A. ve 17 yaşındaki Ç.E.’nin üzerinde sahte para ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Araçta yapılan aramada ön koltuğun altında saklanan bonzai ve metanfetamin maddelerini kullanmak için hazırlanan düzenek ile bıçak bulundu.
ÜST ARAMASI YAPILIRKEN, BABASI ARADI
Polislerce üst araması gerçekleştirilen İ.A.’nın bu sırada kendisini cep telefonu ile arayan babasına, “Baba benzinliğe gidiyorum. Kapat, hemen geliyorum" demesi görüntülere yansıdı.
Polis, uyuştucu kullanan yaşı küçük 3 kişiyi gözaltına aldı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55