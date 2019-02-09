Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Gaziantep'te polis otosu ağaca çarptı: 1 şehit, 1 yaralı
Gaziantep'te polis otosu ağaca çarptı:...
Ukrayna, ‘Rusya’dan gelen tehditlere karşı' füze tatbikatına hazırlanıyor
Ukrayna, ‘Rusya’dan gelen tehditlere karşı'...
Kıbrıs'ta kritik görüşme; İki Lider 26 Şubat'ta bir araya gelecek
Kıbrısta kritik görüşme; İki Lider...
Interpol ile Europol tarafından aranan Rus terörist, Kayseri'de yakalandı
Rus terörist, Kayseri'de yakalandı

3 çocuk annesi kadın, komşusunu bıçaklayarak öldürdü

KONYA’nın Derbent ilçesinde Melek Gök (55) komşusu İbrahim Dinçel'i (70) hakkında 'dedikodu' yaptığı iddiasıyla bıçaklayarak öldürdü. Jandarma, Gök'ü kan izlerini takip ederek, yakaladı. 

3 çocuk annesi kadın, komşusunu bıçaklayarak öldürdü

 KONYA’nın Derbent ilçesinde Melek Gök (55) komşusu İbrahim Dinçel'i (70) hakkında 'dedikodu' yaptığı iddiasıyla bıçaklayarak öldürdü. Jandarma, Gök'ü kan izlerini takip ederek, yakaladı. 

Olay, Derbent ilçesi Çiftliközü Mahallesi'nde meydana geloi Eşinden boşanan 3 çocuk annesi Melek Gök, geçtiğimiz Perşembe günü hakkında dedikodu yaptığı iddiasıyla  komşusu İbrahim Dinçel'in evine gitti. Gök ile Dinçel, evin kapısında tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Melek Gök, yanında getirdiği bıçağı komşusuna defalarca sapladı. İbrahim Dinçel kanlar içinde yere yığılırken, Melek Gök evine döndü. İbrahim Dinçel'i kapı önünde yatarken bulan eşi, sağlık görevlilerinden yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, İbrahim Dinçel'in hayatını kaybettiğini belirledi.

KAN İZLERİNİ TAKİP EDEN JANDARMA, GÖK'ÜN EVİNE ULAŞTI

Jandarma, olay yerinden uzaklaşan kan izlerini takip edince komşu Melek Gök'ün evine ulaştı. Jandarmayı karşısında gören Gök, İbrahim Dinçel'i öldürdüğünü itiraf etti. Melek Gök'ün ifadesinde "Üç evlilik yaptığım için bana hakaret ediliyordu. Dedikoduyu çıkaran da İbrahim Dinçel'di, öldürdüm" dediği öğrenildi. Melek Gök, dün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.  

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328