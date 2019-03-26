3 çocuğunun annesini, sokak ortasında 3 kurşunla öldürdü (2)

MAHKEME GÜNÜ ÖLDÜRDÜ

Erzurum'da boşanma davası için sabah saatlerinde adliyeye giden Seher P., mahkemede şiddetli geçimsizlik nedeniyle eşinden boşanmak istediğini söyledi. Bir yıldır eşinden ayrı olan Özgür P. ise duruşmaya katılmadı. Özgür P., adliyeden çıkarak evine giden Seher P.'nin karşısına çıktı, kendisiyle konuşmak istemeyince de tabancayla ateş açtı. Vücudunun çeşitli yerlerine 3 kurşun isabet eden Seher P., kaldırıldığı hastanede yaşımını yitirdi. Seher P.'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurum'na kaldırıldı. Olayın ardından gözaltına alınan Özgür P.'nin emniyetteki sorgusu sürüyor.