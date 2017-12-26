3 çocuğa cinsel istismarla suçlanan emlakçı: İftira atılıyor

Tolga YANIK/KONYA, () - KONYA'da, 16 yaşındaki 3 erkek çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan emlakçı B.U. (46) hakkında, her istismar olayı için 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası istendi. Suçlamaları kabul etmeyen B.U., çocuklardan birini otomobilinde taciz ettiği iddiasıyla ilgili ''Araçtan inerken 'Allah razı olsun' diyerek, elimle dizine vurdum. Daha sonra araçtan inip, gitti. Suçlamaları kabul etmiyorum. İftira atılıyor" dedi.

İstismar olaylarından ilki, 3 Ekim günü, merkez Selçuklu ilçesinde meydana geldi. 16 yaşındaki A.Y. yolda yürüdüğü sırada, iddiaya göre, yanına otomobille tanımadığı B.U. yanaştı. Evli ve 3 çocuk babası B.U., "Buranın yabancısıyım. Yunak ilçesinden geliyorum" diyerek, çocuğa bir hastanenin adresini sordu. B.U., adresi tarif eden A.Y.'ye otomobiline binip, hastanenin yerini göstermesi halinde kendisini evine bırakabileceğini söyledi. Bunun üzerine A.Y. de otomobile binerek, B.U.'ya hastaneyi bulması için yardımcı olmak istedi. Bir süre sonra B.U., araca binen A.Y.'ye elle tacizde bulundu.

İkinci olay ise 15 Ekim'de meydana geldi. B.U., iddiaya göre, 1.5 yıl önce adres sorduğu sırada tanıştığı E.K. ile arkadaşlık kurdu ve bir süre sonra E.K.'nin arkadaşı E.Ç. ile tanıştı. B.U., gezdirme bahanesiyle otomobiline aldığı E.K. ve E.Ç.'yi de elle taciz etti. Çocuklar, daha sonra taciz olayını konuşmak için buluştukları B.U. tarafından tekrar taciz edildi. E.K. ve E.Ç.'nin olay sırasında bağırması üzerine çevredekiler, durumu anlayıp, polis çağırdı. B.U., olay yerine gelen polisler tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen B.U., mahkemece tutuklandı. Bir süre sonra A.Y. de emniyete giderek, tutuklu bulunan B.U.'nun kendisini taciz ettiğini söyledi. Bunun üzerine A.Y.'nin dosyası, diğer istismar dosyasıyla birleştirildi. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından B.U. hakkında hazırlanan iddianamede, her istismar olayı için 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianamenin kabul edilmesinin ardından Konya 1'inci Ağır Cezası Mahkemesi'nde dava açıldı.

'ALLAH RAZI OLSUN, DİYEREK ELİMLE DİZİNE VURDUM'

Tutuklu sanık B.U., mahkemedeki savunmasında, A.Y.'ye alkollü olarak araç kullanırken rastladığını ileri sürdü. B.U., ''Sarhoş bir şekilde araba kullanırken, A.Y.'ye yolda rastladım. Ona bir hastanenin adresini sordum. Sonra arabaya bindi. Bana adresi gösterdikten sonra onu aldığım yere bıraktım. Araçtan inerken 'Allah razı olsun' diyerek, elimle dizine vurdum. Daha sonra araçtan inip, gitti. Suçlamaları kabul etmiyorum" diye konuştu.

B.U., diğer iki çocukla ilgili cinsel istismar olaylarına ilişkin, ''Suçlamaları kabul etmiyorum. Ben, mağdurlara cinsel istismarda bulunmadım. Bana iftira atılıyor" dedi.

PSİKOLOJİK DESTEK GÖRÜYOR

Duruşmada hazır bulunan pedagog ise mağdurlardan E.Ç.'nin, psikolojik tedavi gördüğünü ve çocukta travmatik belirtilerin devam ettiğini söyledi.

Mahkeme heyeti, son savunmaların alınması için duruşmayı erteledi.



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