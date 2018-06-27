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3 çocuğa cinsel istismar şühelisi serbest

Mesut IŞIK/GEBZE (Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, yaşları 11 ile 15 arasında değişen 3 erkek çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan Afgan uyruklu E.Z. çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı. Önceki...

3 çocuğa cinsel istismar şühelisi serbest

Mesut IŞIK/GEBZE (Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, yaşları 11 ile 15 arasında değişen 3 erkek çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan Afgan uyruklu E.Z. çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı.
Önceki gün polis merkezine giden N.I. isimli anne 11 yaşındaki oğlu K.I.'ya, Afgan uyruklu E.Z.'nin cinsel istismarda bulunduğunu iddia ederek şikayette bulundu. Atık kağıtları toplayarak geçimini sağlayan E.Z., iş yerinde gözaltına alınırken, çevrede toplanan mahalle halkı linç girişiminde bulundu. Soruşturma kapsamında K.I.'nın dışında, 15 yaşındaki F.C.B. ve 15 yaşındaki D.A. isimli erkek çocukları da uzmanlar tarafından alınan ifadelerinde E.Z.'nin kendilerine cinsel istismarda bulunduğunu iddia etti.
Emniyet müdürlüğündeki işlemlerin ardından dün adliyeye sevk edilen E.Z., 90 günlük denetim şartı ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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