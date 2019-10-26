banner314

banner325

Son Dakika

3 bin 316 uyuşturucu hapla yakalanan kadın tutuklandı

ADANA'da bir eve düzenlenen baskında 3 bin 316 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Evde gözaltına alınan Yazgül C. (28), tutuklandı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yüreğir ilçesi Şehit Erkut Akbay Mahallesi'ndeki bir eve...

GÜVENLİK 26.10.2019, 11:17
ADANA'da bir eve düzenlenen baskında 3 bin 316 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Evde gözaltına alınan Yazgül C. (28), tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yüreğir ilçesi Şehit Erkut Akbay Mahallesi'ndeki bir eve uyuşturucu ihbarı üzerine baskın yaptı. Evde yapılan aramada 3 bin 316 adet uyuşturucu hap ele geçirildi, Yazgül C., gözaltına alındı.

Polis Seyhan ilçesi Narlıca, Aydınlar ve Ova Mahalleleri'nde de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon yaptı. Gökmen D. (30), Zülfü G. (38), Bekir A. (23) ve Vedat A. (19) gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Yazgül C. nöbetçi mahkemece tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yorumlar (0)
19°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 26 Ekim 2019
İmsak 05:56
Güneş 07:21
Öğle 12:53
İkindi 15:46
Akşam 18:15
Yatsı 19:35
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 8 17
2. Trabzonspor 8 15
3. Fenerbahçe 8 14
4. Başakşehir 8 14
5. Malatyaspor 8 13
6. Galatasaray 8 13
7. Sivasspor 8 12
8. Konyaspor 8 12
9. Gaziantep FK 8 11
10. Çaykur Rizespor 9 11
11. Antalyaspor 8 11
12. Göztepe 8 9
13. Beşiktaş 8 9
14. Ankaragücü 9 9
15. Denizlispor 8 8
16. Kasımpaşa 8 8
17. Gençlerbirliği 8 6
18. Kayserispor 8 4
Takımlar O P
1. Hatayspor 8 17
2. Akhisar Bld.Spor 8 16
3. Fatih Karagümrük 8 15
4. Altay 8 15
5. Ümraniye 8 14
6. Keçiörengücü 9 14
7. Balıkesirspor 8 13
8. Bursaspor 8 12
9. İstanbulspor 8 11
10. Erzurum BB 8 11
11. Adana Demirspor 8 10
12. Boluspor 9 8
13. Menemen Belediyespor 8 8
14. Adanaspor 8 7
15. Osmanlıspor 8 7
16. Altınordu 8 5
17. Giresunspor 8 5
18. Eskişehirspor 8 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 9 25
2. Leicester City 10 20
3. Man City 9 19
4. Chelsea 9 17
5. Arsenal 9 15
6. Crystal Palace 9 14
7. Tottenham 9 12
8. Burnley 9 12
9. Sheffield United 9 12
10. Bournemouth 9 12
11. West Ham 9 12
12. Aston Villa 9 11
13. Wolverhampton 9 11
14. M. United 9 10
15. Everton 9 10
16. Brighton 9 9
17. Newcastle 9 8
18. Southampton 10 8
19. Norwich City 9 7
20. Watford 9 4
Takımlar O P
1. Barcelona 9 19
2. Real Madrid 9 18
3. Villarreal 10 17
4. Granada 9 17
5. Real Sociedad 9 16
6. Atletico Madrid 9 16
7. Sevilla 9 16
8. Athletic Bilbao 9 13
9. Getafe 9 13
10. Valencia 9 13
11. Levante 9 11
12. Real Valladolid 9 11
13. Osasuna 9 11
14. Deportivo Alaves 10 11
15. Mallorca 9 10
16. Eibar 9 9
17. Celta de Vigo 9 9
18. Real Betis 9 9
19. Espanyol 9 5
20. Leganés 9 2