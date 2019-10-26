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3 bin 316 uyuşturucu hapla yakalanan kadın tutuklandı
ADANA'da bir eve düzenlenen baskında 3 bin 316 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Evde gözaltına alınan Yazgül C. (28), tutuklandı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yüreğir ilçesi Şehit Erkut Akbay Mahallesi'ndeki bir eve...
GÜVENLİK 26.10.2019, 11:17
ADANA'da bir eve düzenlenen baskında 3 bin 316 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Evde gözaltına alınan Yazgül C. (28), tutuklandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yüreğir ilçesi Şehit Erkut Akbay Mahallesi'ndeki bir eve uyuşturucu ihbarı üzerine baskın yaptı. Evde yapılan aramada 3 bin 316 adet uyuşturucu hap ele geçirildi, Yazgül C., gözaltına alındı.
Polis Seyhan ilçesi Narlıca, Aydınlar ve Ova Mahalleleri'nde de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon yaptı. Gökmen D. (30), Zülfü G. (38), Bekir A. (23) ve Vedat A. (19) gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Yazgül C. nöbetçi mahkemece tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yüreğir ilçesi Şehit Erkut Akbay Mahallesi'ndeki bir eve uyuşturucu ihbarı üzerine baskın yaptı. Evde yapılan aramada 3 bin 316 adet uyuşturucu hap ele geçirildi, Yazgül C., gözaltına alındı.
Polis Seyhan ilçesi Narlıca, Aydınlar ve Ova Mahalleleri'nde de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon yaptı. Gökmen D. (30), Zülfü G. (38), Bekir A. (23) ve Vedat A. (19) gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Yazgül C. nöbetçi mahkemece tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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