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3 aylık Reyhan bebek öldü, anne ev sahibini suçladı (3)

KAYMAKAMLIKTAN AÇIKLAMA Antalya'nın Serik ilçesinde 3 aylık Reyhan bebeğin ölümüyle ilgili Serik Kaymakamlığı tarafından açıklama yapıldı. Açıklamada, şu ifadeler yer aldı: "Serik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde 657 sayılı...

3 aylık Reyhan bebek öldü, anne ev sahibini suçladı (3)

KAYMAKAMLIKTAN AÇIKLAMA
Antalya'nın Serik ilçesinde 3 aylık Reyhan bebeğin ölümüyle ilgili Serik Kaymakamlığı tarafından açıklama yapıldı. Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
"Serik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak yardımcı hizmetler sınıfında hizmetli olarak görev yapmakta olan Asiye Karademir ile ilgili basında çıkan haberlere ilişkin açıklama yapılması hasıl olmuştur. Devlet memuru olarak ilk ataması 12.06.2015 tarihinde yapılmıştır. 15.08.2018 tarihinde Serik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne naklen atanmıştır. 06.11.2018 tarihinde doğum yapmıştır. 25.02.2019 tarihinde sabah saatlerinde bebeğinin şüpheli ölümü üzerine Emniyet Müdürlüğü tarafından ifadesi alınmıştır. Otopsi yapılmak üzere bebek adli tıpa gönderilmiştir. Adli tıp raporu henüz çıkmamıştır. Kişi Şubat 2019 maaş bordrosuna göre 2988 TL maaş almakta olup, iddia edildiği gibi maaşında herhangi bir icra kesintisi bulunmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
 

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