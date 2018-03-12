3 aylık hamile Yeter, kendini astı

Varto'ya bağlı Bağiçi köyünde oturan Yeter A.'yı bu sabah yakınları evin ahırında asılı halde buldu. 9 ay önce evlenen Yeter A.'nın cansız bedeni ile karşılaşan yakınları sinir krizi geçirdi. Köye gelen sağlık ekipleri, 3 aylık hamile Yeter A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. İntihar nedeni henüz öğrenilemeyen Yeter A.'nın cenazesi otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Varto'ya bağlı Bağiçi köyünde oturan Yeter A.'yı bu sabah yakınları evin ahırında asılı halde buldu. 9 ay önce evlenen Yeter A.'nın cansız bedeni ile karşılaşan yakınları sinir krizi geçirdi. Köye gelen sağlık ekipleri, 3 aylık hamile Yeter A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. İntihar nedeni henüz öğrenilemeyen Yeter A.'nın cenazesi otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.