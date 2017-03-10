3 ay önce evlendiği eşini parkta 5 bıçak darbesiyle öldürdü

Halil ÖZÇOBAN- Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, () - BURSA’nın Gürsu İlçesi'nde 3 ay önce kaçırarak evlendiği eşi 20 yaşındaki Deniz Güneş Adıyaman'ı parkta 5 bıçak darbesi ile öldüren 19 yaşındaki Mehmet Adıyaman, polise gidip teslim oldu. Adıyaman'ın verdiği ifadesinde, "İş çıkışı evde, işyerinde giydiği önlüğün üst düğmesinin açık olması yüzünden tartıştık, tokat attım. Annesinin evine gitti. Parkta dönmeye ikna etmeye çalıştım, 'Hayır deyince bıçakladım" dediği öğrenildi.

Merkez Gürsu İlçesi’nde bir tekstil fabrikasında işçi olarak çalışan Mehmet Adıyaman, 7 ay önce aynı işyerinde tanıştığı Deniz Güneş ile ilişki yaşamaya başladı. Çiftin evlenme isteklerine her iki tarafın ailesi de yaşları küçük olduğu gerekçesiyle karşı çıktı. Ancak Mehmet Adıyaman, kaçırdığı Deniz Güneş'le nikah kıyarak evlendi. Durumu öğrenen ailelerinin daha sonra ikna olmasıyla çiftin düğünleri yapıldı.

Ancak genç çiftin arasında evliliklerinden başından itibaren tartışmalar yaşanmaya başladı. İddiaya göre Mehmet Adıyaman ailesine ilgisiz kalmakla suçladığı eşini, kendi annesi ve babası ile görüşmemesi için uyarıp, dövdü. Çok kıskanç olduğu iddia edilen Mehmet Adıyaman, bu nedenle çıkan tartışmalar nedeniyle de eşi Deniz Güneş Adıyaman'ı dövdü.

Dün saat 15.00 sıralarında, çift arasında iş çıkışı geldikleri evlerinde yine tartışma çıktı. Kıskançlık yüzünden çıkan son tartışmada da eşi tarafından dövülen Deniz Güneş Adıyaman, 'Daha fazla dayanamayacağım sana ve laflarına. Yoruldum ben. Herşey güzel olur diye düşünmüştüm ama olmadı. Seni artık sevmiyorum. Benden buraya kadar hoşçakal. En kısa zamanda boşanma davası açacağım haberin olsun' yazılı mektup bırakıp, annesinin evine gitti.

Mektubu gören Mehmet Adıyaman, dün saat 17.00 sıralarında kayınvalidesinin evine gidip eşi Deniz Güneş Adıyaman'ı konuşmak için dışarı çağırdı. Deniz Güneş Adıyaman'ın annesi ve yakınlarının bulunduğu bu görüşmede eşini ikna edemeyen Mehmet Adıyaman, ayrıldıktan bir süre sonra tekrar eve geldi. Mehmet Adıyaman, "Gel parkta başbaşa bir konuşalım. Beni son kez bir dinle" diyerek Deniz Güneş Adıyaman'ı dışarı çağırdı. Genç kadın, eşinin bu teklifini kabul etti. Parka giden çift arasında kısa süre sonra tekrar tartışma çıktı. Mehmet Adıyaman, eve dönme teklifini kabul etmeyen eşi Deniz Güneş Adıyaman'ı önce tokatladı. Mehmet Adıyaman ardından belinden çıkardığı bıçağı, kaçmak isteyen Deniz Güneş Adıyaman'ın 3 kez karnına, 2 kez de kalbinin üzerine sapladı. Deniz Güneş Adıyaman kanlar içinde yerde kalırken, Mehmet Adıyaman kaçtı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi, genç kadının yaşamını yitirdiğini belirledi.

Katil zanlısı Mehmet Adıyaman, ilerleyen saatlerde Bursa kent merkezine gelip, İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki polislere teslim oldu. Mehmet Adıyaman'ın verdiği ifadesinde, "Deniz ile 7 ay önce çalıştığım fabrikada tanıştık. Sonra evlenmeye karar verdik. Ailelerimiz karşı çıktı. Kaçarak evlendik. Ailelerimizi ikna ettik, düğün yaptık. Yalnız Deniz düğünde benim yakınlarıma ilgisiz kalınca ona iki tokat attım. Sonrasında barıştık. Annesi ile telefon görüşmesi yaptığı her konuşmadan sonra aileme ve akrabalarıma ilgisiz kalıyordu. Bu yüzden ona, 'Artık annenle konuşmayacaksın' diyerek yasak koydum. Buna rağmen Deniz annesine gitti. Dönünce evimizde tartıştık. Kendisini dövdüm. O gün işyerinde çalışırken Deniz öğle yemeğini benim yanımda değil servisteki erkek arkadaşının karşısında yedi. Çok kızdım. Saat 15.00'de iş çıkışı eve geldiğimizde bu yüzden onunla tartıştım. Ayrıca kendisine, 'Neden işyerindeki önlüğünün üst düğmesi açıktı?' diye sordum. Ters cevap verince tokat atıp evden ayrıldım. Eve döndüğümde Deniz mektup bırakıp gitmişti. Annesinin evine gittim. Dönmesi için ikna edemedim. Bunu gurur meselesi yaptım. Bıçak satın alıp, belime koydum, eve bir kez daha gittim. Konuşma teklif ettim. Kabul etti. Parkta yürürken bana yine 'Hayır' deyince ben de onu bıçakladım" dediği öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgulaması tamamlanan Mehmet Adıyaman, bugün öğlen saatlerinde adliyeye sevk edildi.

5 bıçak darbesiyle yaşamını yitiren Deniz Güneş Adıyaman'ın cenazesi ise Gürsu'da gözyaşları arasında toprağa verildi.

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