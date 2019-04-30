3 ATM’ye kart kopyalama cihazı yerleştiren 3 şüpheli adliyede

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, () - KARABÜK'te, son bir ayda 3 mahallede bulunan 3 ATM'ye kart kopyalama düzeneği ile gizli kamera yerleştirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

100. Yıl Mahallesi 1003 Nolu Cadde'de bulunan bir bankaya ait ATM'ye para çekmeye giden Karabük Üniversitesi öğrencisi Volkan Yıldız (23), kart kopyalama düzeneği olduğunu fark etti. Polisi aradı. ATM'de inceleme yapan polis, düzeneğin yanı sıra şifreleri kayda almak için yerleştirilmiş gizli kamera bulundu. Bu sırada ATM'ye 30 metre mesafede park halinde duran otomobilde 2 kişi olduğu fark edildi. Polis ikiliyi gözaltına aldı.

Güvenlik kameralarını kontrol eden ve parmak izi incelemesi yapan polis ekipleri, çekici ile emniyet müdürlüğüne götürülen otomobilde de araştırma yaptı. Yapılan çalışmalar sonucunda 1 şüpheli daha gözaltına alındı.

3 şüphelinin son bir ayda Şirinevler, 75. Yıl ve 100. Yıl Mahalleleri'nde bulunan 3 ATM’ye kart kopyalama düzeneği ve gizli kamera yerleştirdikleri belirlendi. Emniyetteki sorguları tamamlanan şüpheliler M.U. A.I. ve S.P. adliyeye sevk edildi.



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