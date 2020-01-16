Son Dakika
2 katlı ev, 3,5 saatlik yangında kül oldu
GÜVENLİK 16.01.2020, 13:31
MUĞLA'nın Menteşe ilçesindeki 2 katlı evde, elektrik kontağından çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 3,5 saat süren müdahalesiyle söndürüldü. Ev sahibi ile eşinin yangın başlarken dışarı çıkıp, kurtulduğu alevler, binayı kül etti.
Menteşe'ye bağlı Gazeller Mahallesi'ndeki Mehmet Akçam'a (65) ait 2 katlı evde, dün saat 17.30 sıralarında yangın çıktı. Elektrik kontağında çıktığı belirlenen yangın, kısa sürede büyüyerek, tüm binayı sardı. Alevleri fark eden Mehmet Akçam ile eşi Durkadın Akçam (54), hemen dışarı çıkıp, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yangını bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Menteşe ile Denizli Kale'den itfaiye ekipleri ile sağlık görevlileri yönlendirildi. Alevler, bitişikteki diğer evlere sıçramadan kontrol altına alınıp, saat 21.00 sıralarında söndürüldü. Yangın nedeniyle 2 katlı ev, kullanılamaz hale geldi. Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı.
Menteşe'ye bağlı Gazeller Mahallesi'ndeki Mehmet Akçam'a (65) ait 2 katlı evde, dün saat 17.30 sıralarında yangın çıktı. Elektrik kontağında çıktığı belirlenen yangın, kısa sürede büyüyerek, tüm binayı sardı. Alevleri fark eden Mehmet Akçam ile eşi Durkadın Akçam (54), hemen dışarı çıkıp, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yangını bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Menteşe ile Denizli Kale'den itfaiye ekipleri ile sağlık görevlileri yönlendirildi. Alevler, bitişikteki diğer evlere sıçramadan kontrol altına alınıp, saat 21.00 sıralarında söndürüldü. Yangın nedeniyle 2 katlı ev, kullanılamaz hale geldi. Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı.
10°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 16 Ocak 2020
|İmsak
|06:49
|Güneş
|08:19
|Öğle
|13:19
|İkindi
|15:46
|Akşam
|18:08
|Yatsı
|19:33
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|17
|37
|2. Başakşehir
|17
|33
|3. Trabzonspor
|17
|32
|4. Fenerbahçe
|17
|31
|5. Beşiktaş
|17
|30
|6. Alanyaspor
|17
|29
|7. Galatasaray
|17
|27
|8. Malatyaspor
|17
|24
|9. Gaziantep FK
|17
|24
|10. Göztepe
|17
|23
|11. Denizlispor
|17
|22
|12. Çaykur Rizespor
|17
|20
|13. Gençlerbirliği
|17
|18
|14. Kasımpaşa
|17
|15
|15. Konyaspor
|17
|15
|16. Antalyaspor
|17
|14
|17. Ankaragücü
|17
|12
|18. Kayserispor
|17
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|17
|36
|2. Erzurum BB
|17
|30
|3. Keçiörengücü
|17
|28
|4. Menemen Belediyespor
|17
|28
|5. Akhisar Bld.Spor
|17
|27
|6. Bursaspor
|17
|27
|7. Ümraniye
|17
|25
|8. Adana Demirspor
|17
|24
|9. Balıkesirspor
|17
|24
|10. Altay
|17
|24
|11. Fatih Karagümrük
|17
|23
|12. Giresunspor
|17
|21
|13. İstanbulspor
|17
|19
|14. Altınordu
|17
|18
|15. Osmanlıspor
|17
|13
|16. Boluspor
|17
|13
|17. Adanaspor
|17
|12
|18. Eskişehirspor
|17
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|21
|61
|2. Man City
|22
|47
|3. Leicester City
|22
|45
|4. Chelsea
|22
|39
|5. M. United
|22
|34
|6. Sheffield United
|22
|32
|7. Wolverhampton
|22
|31
|8. Tottenham
|22
|30
|9. Crystal Palace
|22
|29
|10. Arsenal
|22
|28
|11. Everton
|22
|28
|12. Southampton
|22
|28
|13. Newcastle
|22
|26
|14. Brighton
|22
|24
|15. Burnley
|22
|24
|16. West Ham
|21
|22
|17. Watford
|22
|22
|18. Aston Villa
|22
|21
|19. Bournemouth
|22
|20
|20. Norwich City
|22
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|19
|40
|2. Real Madrid
|19
|40
|3. Atletico Madrid
|19
|35
|4. Sevilla
|19
|35
|5. Real Sociedad
|19
|31
|6. Valencia
|19
|31
|7. Getafe
|19
|30
|8. Athletic Bilbao
|19
|29
|9. Villarreal
|19
|28
|10. Granada
|19
|27
|11. Levante
|19
|26
|12. Osasuna
|19
|24
|13. Real Betis
|19
|24
|14. Real Valladolid
|19
|21
|15. Deportivo Alaves
|19
|20
|16. Eibar
|19
|19
|17. Celta de Vigo
|19
|15
|18. Mallorca
|19
|15
|19. Leganés
|19
|14
|20. Espanyol
|19
|11
Yeni Sayımız
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016