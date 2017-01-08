295 DEAŞ hedefi vuruldu, 32 terörist öldürüldü

GAZİANTEP, () - SURİYE'de yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda terör örgütü DEAŞ'a ait 295 hedef karadan ve havadan ateş altına alınarak imha edilirken, 32 terörist etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 138 gündür sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda, El Bab'ın ele geçirilmesine yönelik operasyonlara devam edildi. Karadan ve havadan ateş altına alınan terör örgütü DEAŞ'ın 292 hedefi ile 2 top ve 1 tank imha edildi. Çatışma ve topçu atışları ile hava harekatı sonucu 32 terörist etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığı tarafından harekatın son durumuna ilişkin yapılan bilgilendirmede şöyle denildi:

"Hedef tespit vasıtaları ile tespit edilen 292 DEAŞ terör örgütü hedefi ateş destek vasıtaları ile ateş altına alınarak DEAŞ terör örgütü mensuplarınca kullanılan barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçları ateşle baskılanmış ve bunlardan bir kısmı kullanılamaz hale getirilmiştir. Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından Bab, Bzagah, Suflaniyah ve Kabr Al Mukri bölgelerinde hava harekatı düzenlenmiş, harekat sonucunda 2 top ve 1 tank imha edilmiştir. Gün içerisinde yaşanan çatışmalar ve yapılan atışlar sonucunda 32 DEAŞ mensubu terörist etkisiz hale getirilmiştir. DEAŞ terör örgütünden temizlenen bölgelerde muhaliflere destek sağlayan patlayıcı madde tespit ve imha timlerimiz tarafından 23 el yapımı patlayıcı imha edilmiş, harekatın başından bu güne kadar çoğu tuzaklanmış 2 bin 817 el yapımı patlayıcı ve 43 mayın kontrollü olarak etkisiz hale getirilmiştir. Terör örgütleri tarafından kullanılan ve hudut bölgemizde güvenlik riski doğuran Suriye kuzeyinde, icra edilen koalisyon harekatına destek veren Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede yaşayan sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbiri almakta ve bu konuda azami hassasiyet göstermektedir."