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29 yaşındaki işçi, evde ölü bulundu

İZMİT'te otomobil firmasında işçi Yavuz Moğul (29), yanında kaldığı ağabeyinin evinde, odasında ölü bulundu. Dün arkadaşlarıyla birlikte Kocaeli'nin Karadeniz'e kıyısı olan sahillerine eğlenmeye giden, bir otomobil firmasında işçi Yavuz...

29 yaşındaki işçi, evde ölü bulundu
İZMİT'te otomobil firmasında işçi Yavuz Moğul (29), yanında kaldığı ağabeyinin evinde, odasında ölü bulundu.
Dün arkadaşlarıyla birlikte Kocaeli'nin Karadeniz'e kıyısı olan sahillerine eğlenmeye giden, bir otomobil firmasında işçi Yavuz Moğul, gece geç saatlerde eve geldi. Yenişehir Mahallesi Bade Sokak'ta ağabeyinin evinde kalan Moğul'u sabah erken saatlerde yengesi uyandırmak istedi. Yavuz Moğul'un uyanmadığını gören yengesi, 112 Acil'i arayarak yardım istedi. Eve gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Moğul'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ekipleri tarafından yapılan olay yeri inceleme işlemlerinin ardından Yavuz Moğul'un cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
Otopsiden sonra Moğul'un cenazesi Yusufça Köy Camisi'nde ikindi namazını takiben kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi. Gencin kesin ölüm nedeninin Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek rapor sonucu netlik kazanacağı belirtildi.

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