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29 milyon 520 bin kaçak makaron ele geçirildi

MERSİN Polisi, karayolu üzerindeki depoda yurda kaçak yollardan sokulan 4 milyon TL değerinde 29 milyon 520 bin makaron ele geçirdi. Gözaltına alınan 4 kaçakçıdan biri tutuklandı.  Mersin Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada,...

29 milyon 520 bin kaçak makaron ele geçirildi
MERSİN Polisi, karayolu üzerindeki depoda yurda kaçak yollardan sokulan 4 milyon TL değerinde 29 milyon 520 bin makaron ele geçirdi. Gözaltına alınan 4 kaçakçıdan biri tutuklandı. 
Mersin Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Akdeniz ilçesi D-400 Karayolu üzerinde bulunan bir depoya baskın yaptı. Operasyonda, 20 milyon 100 bin adet TAPDK bandrolü bulunmayan gümrük kaçağı makaron, 9 milyon 420 bin adet üzerinde mükerrer olarak kullanılmış TAPDK bandrolü bulunan makaron ile 2 milyon 500 adet adet tekrar piyasaya sürmek için ayrılmış kullanılmış TAPDK bandrolü, 115 ton kıyılmış ve kıyıma hazır tütün ve 2 ton 500 kilo yaprak tütün ele geçirdi. Piyasa değeri 4 milyon TL olan kaçak ürünlere el konulurken, gözaltına alınan 4 kişiden M.İ. tutuklanarak cezaevine konuldu. 3 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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