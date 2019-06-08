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28’inci kattan düşen hukuk öğrencisi Hakan hayatını kaybetti (2)- Yeniden

ANKARA'da, hukuk fakültesi öğrencisi Hakan Baldur Güler (23) yalnız yaşadığı 28’inci kattaki dairenin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. İntihar ettiği tahmin edilen Güler'in, olaydan önce Instagram’dan dünyaca ünlü Piyanist...

28’inci kattan düşen hukuk öğrencisi Hakan hayatını kaybetti (2)- Yeniden
ANKARA'da, hukuk fakültesi öğrencisi Hakan Baldur Güler (23) yalnız yaşadığı 28’inci kattaki dairenin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. İntihar ettiği tahmin edilen Güler'in, olaydan önce Instagram’dan dünyaca ünlü Piyanist Fazıl Say'ın Aşık Veysel'in 'Kara Toprak' adlı eserinden esinlenerek bestelediği piyano solosunu takipçileriyle paylaştığı belirlendi.
Olay, saat 03.30 sıralarında Yenimahalle ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’ndeki bir sitede meydana geldi. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi Hakan Baldur Güler, yalnız yaşadığı 28’inci kattaki dairenin penceresinden düştü. Güler'in düştüğünü gören sitenin güvenlik görevlileri, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Hakan Baldur Güler’in hayatını kaybettiği belirlendi.
 Ankara Batı Adliyesi İş Mahkemesi Hakimi Cengiz Güler’in oğlu olduğu öğrenilen Hakan Baldur Güler'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
DAHA ÖNCE İNTİHARA TEŞEBBÜS ETMİŞ
Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Güler'in intihar ettiği üzerinde duruyor. Daha önce de intihara teşebbüs ettiği belirtilen Güler'in psikolojik sorunları olduğu, yaşadığı evde antidepresan ilacının bulunduğu bildirildi.
OLAYDAN ÖNCE 'KARA TOPRAK' PAYLAŞIMI
İzmirli olduğu belirtilen, 2015 yılında üniversiteye başlayan Hakan Baldur Güler'in olaydan önce, sosyal paylaşım sitesi Instagram üzerinden paylaşımda bulunduğu belirlendi. Güler'in, dünyaca ünlü Piyanist Fazıl Say'ın Aşık Veysel'in 'Kara Toprak' adlı eserinden esinlenerek bestelediği piyano solosu ile Norveçli müzisyen Einar Selvik'in Snake Pit Poetry-Skaldic Mode adlı eserini takipçileriyle paylaştığı görüldü.

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