28 suçtan aranan kişi, denetimde yakalandı

BOLU'da, polisin günlük kiralanan evlere yönelik yaptığı denetimde 8 ilde 28 ayrı suçtan aranan 25 yaşındaki Hacı O. gözaltına alındı.

22 Kasım 2016'da yürürlüğe giren Kanun Hükmünde Kararname düzenlemesi ile günlük ev kiralayanların kimlik bilgilerinin güvenlik güçlerine bildirimesi zorunluluğu getirilmesi üzerine, Bolu'da bu evlere yönelik denetimler arttı. Polis ekipleri kentte günlük kiralanan evlere yönelik denetim yaptı. Çok sayıda ev kontrol edildi. Kimlik bildirimi zorunluluğuna uymayan ev sahipleri hakkında tutanak tutularak gerekli uyarılar yapıldı. Denetimlerde bu evlerden birisinde kalan Hacı O.'nun, 28 ayrı suçtan arandığı ortaya çıktı. 8 ilde, 'dolandırıcılık', 'resmi belgede sahtecilik', 'sahte kimlik kullanma', 'hırsızlık' gibi suçlardan aranan Hacı O., gözaltına alındı. Şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek tutuklanırken, ev sahibi hakkında da kimlik bildirimi yapmadığı gerekçesiyle işlem yapıldı.



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