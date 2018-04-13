28 Şubat davasında 21 sanığa müebbet hapis cezası (3) - Yeniden

28 ŞUBAT 1997 yılına ilişkin, FETÖ/PDY'den tutuklu eski savcı Mustafa Bilgili tarafından açılan ve 5 yıl süren 28 Şubat davasında karar açıklandı. Ankara 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın son celsesine, bir kısım sanık, taraf avukatları, müştekiler ve sanık yakınları katıldı. Mahkeme heyeti, aralarında dönemin Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı, dönemin simge ismi Genelkurmay İkinci Başkanı Çevik Bir, emekli Orgeneral Çetin Doğan'ın da aralarında bulunduğu 21 sanığa müebbet hapis cezası verdi. 68 sanığın beraatine karar veren mahkeme, ölüm nedeniyle 4 sanığın, zamanaşımı nedeniyle de 10 sanığın hakkındaki davanın düşürülmesine hükmetti.

Mahkeme Başkanı Mustafa Yiğitsoy, duruşmanın ilk bölümünde mahkemeye gelen evrakları okuduktan sonra sanıklara son sözlerini sordu. Son sözlerin ardından mahkeme duruşmaya ara verdi. Aranın ardından karar açıklanırken, ilk bölümde duruşmaya katılan sanıklardan, aralarında Çevik Bir'in de bulunduğu bazı sanıkların duruşma salonuna gelmedikleri görüldü.

SALON KÜÇÜK GELDİ, TARTIŞMALAR YAŞANDI

Davanın karar duruşmasına, 28 Şubat döneminde zarar gören müştekiler, sanık yakınları, sanık ve müşteki avukatları, basın mensupları ve izleyiciler katılınca salon yetersiz kaldı. Tıklım tıklım dolan salonda yer sorunu nedeniyle tartışmalar yaşandı. Salonda görev yapan polis ekipleri bu nedenle zor anlar yaşadı.

KARAR OYBİRLİĞİYLE VERİLDİ

Salondaki düzenin sağlanmasının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar Ahmet Çörekçi, Aydan Erol, Cevat Temel Özkaynak, Çetin Doğan, Çetin Sarı, Çetin Dizdar, Çevik Bir, Erdoğan Öznal, Erol Özkasnak, Fevzi Türkeri, Hakkı Kılıç, Halil Kemal Gürüz, Hayri Bülent Alpkaya, Hikmet Köksal, İdris Koralp, İlhan Kılıç, İsmail Hakkı Karadayı, Kenan Deniz, Mühittin Erdal Şenel, Vural Avar ve Yıldırım Türkeri'nin 'Türkiye Cumhuriyeti icra vekilleri heyetini cebren ıskat veya vazife görmekten men' suçunu işlediklerini sabit görerek önce ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırdı. Mahkeme, sanıkların yargılama süresince, duruşmalardaki tutum ve davranışları lehlerine kabul ederek cezadan indirime giderek, cezalarını müebbet hapse çevirdi. Sanıkların yaşları ve sağlık durumlarını dikkate alan mahkeme heyeti, sanıklara yurt dışına çıkış yasağı ve her ayın 1'inde en yakındaki karakola imza verme şartı uygulayarak, tutuklama kararı vermedi. Ceza alan sanıklardan 19 askerin rütbelerinin söküleceği belirtildi.

68 SANIK BERAAT ETTİ

Mahkeme heyeti, 68 sanık hakkında ise 'sanıkların yüklenen suçu işlediği suçun sabit olmaması' nedeniyle beraat kararı verdi. Sanıklar Aytaç Atılan, Ersin Yılmaz, Kamuran Orhun, Köksal Karabay, Metin Yaşan Yükselen, Orhan Yöney, Refik Zeytinci, Şevket Turan, Şükrü Sarıışık ve Yücel Özsır hakkındaki davanın zaman aşımı; Eser Şahan, Salih Eryiğit, Teoman Koman ve Tevhik Özkılıç hakkındaki davanın ise ölüm nedeniyle düşürülmesine karar verildi.

Kararın ardından sanık yakınlarından bazılarının ağladığı görüldü.