Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Dolmabahçe'de acil güvenlik toplantısı
Dolmabahçe'de acil güvenlik toplantısı
Ortaköy'de, olay yerinde son durum: CANLI
Ortaköy'den, olay yerinden son durum:...
İçişleri Bakanı Soylu Ortaköy'de: 39 kişi öldü, 15'i yabancı
Ortaköy saldırısında ölen 39 kişinin...
Hükümetten saldırıyla ilgili ilk açıklama
Bakan Bozdağ'dan patlama açıklaması

27 yaşındaki imam soba kurbanı

Ayhan AYDEMİR/BAFRA (Samsun), () - SAMSUN'un Bafra İlçesi Sarıköy Mahallesi'nde camide imam olarak görev yapan 27 yaşındaki Resul Kurnaz, evinde ölü bulundu. Kurnaz'ın sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldüğü sanılıyor. Bafra...

27 yaşındaki imam soba kurbanı

Ayhan AYDEMİR/BAFRA (Samsun), () - SAMSUN'un Bafra İlçesi Sarıköy Mahallesi'nde camide imam olarak görev yapan 27 yaşındaki Resul Kurnaz, evinde ölü bulundu. Kurnaz'ın sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldüğü sanılıyor.
Bafra İlçesi Sarıköy Mahallesi'nde imamlık yapan Resul Kurnaz'dan haber alamayan cami cemaati evine gitti. Ancak kapıyı açan olmayınca jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri tarafından kapı dışarıdan açılarak içeri girildi. Kurnaz, odasında ölü bulundu.
Kurnaz'ın odadaki sobadan sızan karbon monoksit gazından zehirlendiği üzerinde durulurken, cenazesi otopsi yapılmak üzere Bafra İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55