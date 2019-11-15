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27 ilde FETÖ operasyonu: 22 gözaltı
ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan ihraç edilmiş ve görevden uzaklaştırılmış 53 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, bunlardan 22'si 27 ilde yapılan...
GÜVENLİK 15.11.2019, 10:35
ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan ihraç edilmiş ve görevden uzaklaştırılmış 53 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, bunlardan 22'si 27 ilde yapılan operasyonlarda gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan ihraç edilmiş, görevden uzaklaştırılmış ve FETÖ ile irtibatı tespit edilen eski 53 astsubay hakkında gözaltı kararı verdi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ankesörlü ve kontörlü telefonlar ile büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için Ankara merkezli 27 ilde eş zamanlı operasyon başlattı. Operasyonda 22 şüpheli yakalandı, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan ihraç edilmiş, görevden uzaklaştırılmış ve FETÖ ile irtibatı tespit edilen eski 53 astsubay hakkında gözaltı kararı verdi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ankesörlü ve kontörlü telefonlar ile büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için Ankara merkezli 27 ilde eş zamanlı operasyon başlattı. Operasyonda 22 şüpheli yakalandı, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
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