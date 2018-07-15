26’sı çocuk 32 kişi gıdadan zehirlendi

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, () – ANTALYA’da kadın sığınma ve çocuk destek merkezinde akşam saatlerinde 6’sı kadın 26’sı çocuk 32 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi edildi.
Kepez ilçesi Kültür Mahallesi’nde bulunan kadın sığınma merkezindeki 6 kadın 4 çocuk ile Fabrikalar Mahallesi’ndeki çocuk destekleme merkezindeki 22 çocuk, akşam saatlerinde şiddetli mide bulantısı ve kusma şikayetiyle yönetime başvurdu. Çağrılan ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edilen 32 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alındı. Tedavileri tamamlananlar hastaneden ayrılırken bazı çocukların gözetim altında tutulduğu kaydedildi.
İki merkezin aynı yemek şirketinden hizmet aldığı öğrenilirken zehirlenmeye neyin sebep olduğunun, detaylı incelemenin ardından belirleneceği kaydedildi.
Alparslan ÇINAR/ANTALYA, () – ANTALYA’da kadın sığınma ve çocuk destek merkezinde akşam saatlerinde 6’sı kadın 26’sı çocuk 32 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi edildi.