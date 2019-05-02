26 saat sonra bulunan Berat: Acıkınca ot yedim

ERZURUM'un Narman ilçesinin Koçkaya köyünde kaybolduktan 26 saat sonra bulunan Berat Akdemir (10), gece acıkınca ot yediğini ve korku içinde uyuduğunu söyledi.Koçkaya köyünde yaşayan Südret- Cevat Akdemir çiftinin 5 çocuğundan en küçüğü olan Berat, 30 Nisan günü saat 16.30 sıralarında kaybolan inekleri arayan çoban Fahrullah Akdemir ile amcasının oğlu olan Aykut Akdemir'in peşinden gitti. Köye yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki meraya giden Berat Akdemir, çoban ve amcasının oğlunun bulduğu 2 ineği köye getirirken yolunu kaybetti. Çoban ve amcasının oğlu tarafından aranan Akdemir, bulunamayınca ailesine haber verildi. Yapılan aramalar sonucu çocuğun izine rastlanmazken, bölgeye AFAD, jandarma, komando ve itfaiye ekibi sevk edildi. Çevre köylülerin de katılımı ile Berat Akdemir'in yaklaşık 200 kişi tarafından aranması sabaha kadar devam etti.Akdemir ailesinin ümitlerini yitirdiği saatlerde sevinçli haber Oltu ilçesinin Damarlıtaş köyünden geldi. Damarlıtaş köyünün çobanı tarafından bulunan Berat, köye götürüldü. Yaklaşık 10 kilometre yürüyen çocuğu gören köylüler hemen jandarmaya haber verdi. Jandarma ve Akdemir Ailesi gelene kadar köylüler, korkan ve bitkin düşen çocuğa yiyecek verdi. Haber üzerine arama çalışmalarını bırakan ekipler de, Berat Akdemir'i almak için Damarlıtaş köyüne gitti. Oğullarına sağ salim kavuşan aile sevinç gözyaşı döktü.Teslim alınan Berat, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere ambulansla Narman Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Berat Akdemir, Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi Çocuk İntaniye Servisi'nde tedavi altına alındı. Berat'ın geceyi soğuk havada geçirmesi nedeniyle rüzgarın vücudunun değişik yerlerinde küçük yanıklara neden olduğu, kan değerinde de düşüklük tespit edildiği öğrenildi..'KURT GÖRDÜM'Anne ve baba çocuklarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını söylerken Berat Akdemir o gece çok korktuğunu ve hatta kurt gördüğü için kaçıp saklandığını belirtti. Çok yürüdüğü için yorulduğunu ve acıktığını belirten Akdemir, "Bulduğum otları yiyerek karnımı doyurdum. Çok korktum. Sonra uyuya kalmışım. Uyanınca kalkıp bir köye ulaşmak için yürüdüm. O sırada hayvan otlatan bir çobanla karşılaştım. Beni kendi köylerine götürdü. Yemek yedirdiler sonra babamlar gelip beni aldı" diye konuştu

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