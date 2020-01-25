Flaş HaberGiresunspor - Cesar Grup Ümraniyespor: 2-1
Son Dakika
Fotoğraflar//Elazığ Enkaz altındaki Azize isimli depremzede ile telefonda görüşen sağlık görevlisi Emine Kuştepe o anları anlattı
2.5 yaşındaki Yüsra'nın, 24 saat sonra mucize kurtuluşu
GÜVENLİK 25.01.2020, 22:50
ELAZIĞ'da, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü Mustafa Paşa Mahallesi'nde, enkaz içerisinden gelen ses üzerine anne ve kızı Yüsra Yıldız'a (2.5) ulaşan ekipler, 24 saat sonra Yüsra'yı enkazdan çıkardı. Annenin çıkarılması için çalışmalar devam ediyor.
Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Mustafa Paşa Mahallesi Tahir Şaşmaz Caddesi üzerinde yıkılan binanın enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. AFAD ve UMKE ekipleri başta olmak üzere ekiplerin arama kurtarma çalışmaları aralıksız aralıksız devam etti. Mustafa Paşa Mahallesi'nde çöken binada yürütülen arama ve kurtarma çalışmaları sırasında Jandarma Arama Kurtarma timleri, enkaz altında kalan bir kadınla iletişim sağladı. Ekipler, kadının kucağında 2.5 yaşındaki çocuğu Yüsra Yıldız'ın da olduğunu tespit etti.
Yaklaşık 24 saatin ardından kadın sesini duyan ekipler, hemen harekete geçti. Artçı sarsıntıların sürdüğü bölgede kadın ve çocuğunun zarar görmemesi için çalışmalarını titizlikle sürdüren ekipler, annenin 2,5 yaşındaki kızını saat 20.30 sıralarında enkazdan çıkararak kurtardı. Enkazdan çıkarılan ve yaralı olan Yüsra, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Molaz yığınları altında kolu sıkışan anne Ekiplerin anneyi kurtarmak için çalışması sürüyor.
Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Mustafa Paşa Mahallesi Tahir Şaşmaz Caddesi üzerinde yıkılan binanın enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. AFAD ve UMKE ekipleri başta olmak üzere ekiplerin arama kurtarma çalışmaları aralıksız aralıksız devam etti. Mustafa Paşa Mahallesi'nde çöken binada yürütülen arama ve kurtarma çalışmaları sırasında Jandarma Arama Kurtarma timleri, enkaz altında kalan bir kadınla iletişim sağladı. Ekipler, kadının kucağında 2.5 yaşındaki çocuğu Yüsra Yıldız'ın da olduğunu tespit etti.
Yaklaşık 24 saatin ardından kadın sesini duyan ekipler, hemen harekete geçti. Artçı sarsıntıların sürdüğü bölgede kadın ve çocuğunun zarar görmemesi için çalışmalarını titizlikle sürdüren ekipler, annenin 2,5 yaşındaki kızını saat 20.30 sıralarında enkazdan çıkararak kurtardı. Enkazdan çıkarılan ve yaralı olan Yüsra, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Molaz yığınları altında kolu sıkışan anne Ekiplerin anneyi kurtarmak için çalışması sürüyor.
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 25 Ocak 2020
|İmsak
|06:45
|Güneş
|08:14
|Öğle
|13:21
|İkindi
|15:55
|Akşam
|18:19
|Yatsı
|19:42
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|18
|40
|2. Fenerbahçe
|19
|37
|3. Başakşehir
|19
|36
|4. Trabzonspor
|18
|35
|5. Alanyaspor
|19
|35
|6. Galatasaray
|18
|30
|7. Beşiktaş
|18
|30
|8. Göztepe
|18
|26
|9. Malatyaspor
|18
|24
|10. Gaziantep FK
|19
|24
|11. Çaykur Rizespor
|18
|23
|12. Denizlispor
|18
|22
|13. Gençlerbirliği
|19
|21
|14. Konyaspor
|18
|18
|15. Kasımpaşa
|19
|15
|16. Antalyaspor
|18
|14
|17. Ankaragücü
|19
|13
|18. Kayserispor
|19
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|18
|37
|2. Bursaspor
|19
|33
|3. Erzurum BB
|18
|31
|4. Keçiörengücü
|19
|29
|5. Akhisar Bld.Spor
|19
|28
|6. Ümraniye
|19
|28
|7. Menemen Belediyespor
|18
|28
|8. Adana Demirspor
|18
|27
|9. Altay
|19
|27
|10. Giresunspor
|19
|27
|11. Balıkesirspor
|18
|24
|12. Fatih Karagümrük
|18
|23
|13. İstanbulspor
|19
|20
|14. Altınordu
|18
|19
|15. Osmanlıspor
|19
|17
|16. Adanaspor
|18
|13
|17. Boluspor
|18
|13
|18. Eskişehirspor
|18
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|23
|67
|2. Man City
|24
|51
|3. Leicester City
|24
|48
|4. Chelsea
|24
|40
|5. M. United
|24
|34
|6. Tottenham
|24
|34
|7. Wolverhampton
|24
|34
|8. Sheffield United
|24
|33
|9. Southampton
|24
|31
|10. Arsenal
|24
|30
|11. Crystal Palace
|24
|30
|12. Everton
|24
|30
|13. Burnley
|24
|30
|14. Newcastle
|24
|30
|15. Brighton
|24
|25
|16. Aston Villa
|24
|25
|17. West Ham
|23
|23
|18. Bournemouth
|24
|23
|19. Watford
|24
|23
|20. Norwich City
|24
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|21
|43
|2. Real Madrid
|20
|43
|3. Atletico Madrid
|20
|35
|4. Sevilla
|20
|35
|5. Valencia
|21
|34
|6. Getafe
|20
|33
|7. Villarreal
|21
|31
|8. Athletic Bilbao
|21
|31
|9. Real Sociedad
|20
|31
|10. Osasuna
|21
|28
|11. Granada
|20
|27
|12. Real Betis
|20
|27
|13. Levante
|21
|26
|14. Deportivo Alaves
|21
|23
|15. Real Valladolid
|20
|22
|16. Eibar
|20
|22
|17. Mallorca
|20
|18
|18. Celta de Vigo
|20
|16
|19. Espanyol
|21
|15
|20. Leganés
|20
|14
Yeni Sayımız
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016