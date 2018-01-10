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250 lira çalan kapkaççıyı polis yakaladı

BURSA'da bir bankanın ATM'sinden para çeken Sevim Ç.'nin elinden 250 lirasını çalıp kaçtığı iddia edilen Ömer G. (28), polis tarafından yakalandı. Olay, 29 Aralık Cuma günü merkez Osmangazi ilçesi Şehreküstü Meydanı'nda bir banka...

250 lira çalan kapkaççıyı polis yakaladı
BURSA'da bir bankanın ATM'sinden para çeken Sevim Ç.'nin elinden 250 lirasını çalıp kaçtığı iddia edilen Ömer G. (28), polis tarafından yakalandı.
Olay, 29 Aralık Cuma günü merkez Osmangazi ilçesi Şehreküstü Meydanı'nda bir banka şubesinin önünde meydana geldi. Sevim Ç., ATM'den çektiği 250 lirayı çantasına koyarken yanına yaklaşan Ömer G. parayı alıp, kaçtı. Sevim Ç. bağırarak çevreden yardım istedi. Bu sırada olay yerinden geçen polis ekibi, Haşim İşcan Caddesi'ne doğru kaçıp ara sokaklara giren şüphelinin peşine düştü. Polisler kısa süren kovalamacanın ardından Ömer G.'yi yakaladı. Emniyette sorgulanan Ömer G.'nin daha önce de Müjgan D.'nin (48) çantasını kapkaç yaparak çaldığı belirlendi. Ömer G.'nin kapkaç yaparak çanta ve para çaldığı iki olay da güvenlik kameralarına yansıdı. Ömer G. adliyeye sevk edildi.

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