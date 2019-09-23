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25 yıllık eşini öldüren koca tutuklandı
NEVŞEHİR'in Gülşehir ilçesi Şahinler köyünde 25 yıllık eşi Yeter Baysal'ı (45), 27 yerinden bıçaklayarak öldüren Necmettin Baysal (52), sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı. Yeter Baysal ise cenaze töreniyle toprağa verildi. Olay,...
GÜVENLİK 23.09.2019, 14:29
NEVŞEHİR'in Gülşehir ilçesi Şahinler köyünde 25 yıllık eşi Yeter Baysal'ı (45), 27 yerinden bıçaklayarak öldüren Necmettin Baysal (52), sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı. Yeter Baysal ise cenaze töreniyle toprağa verildi.
Olay, dün saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Necmettin Baysal, mutfaktan aldığı bıçakla evde ekmek yapan eşi Yeter Baysal'ı 27 yerinden bıçakladı. 3 çocuk annesi Yeter Baysal, sesleri duyan komşularının çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. Şizofreni tedavisi gördüğü belirtilen Necmettin Baysal ise evde jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Gülşehir İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülen Necmettin Baysal'ın ilk sorgusunda kendisine vahiy geldiği için cinayeti işlediğini, eşini bıçaklarken kendini kaybettiğini söylediği öğrenildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Necmettin Baysal, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
Gülşehir Devlet Hastanesi morgundan alınan Yeter Baysal'ın cenazesi ise Şahinler köyüne getirildi. Yeter Baysal'ın cenazesi, köy camisindeki cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.
Olay, dün saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Necmettin Baysal, mutfaktan aldığı bıçakla evde ekmek yapan eşi Yeter Baysal'ı 27 yerinden bıçakladı. 3 çocuk annesi Yeter Baysal, sesleri duyan komşularının çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. Şizofreni tedavisi gördüğü belirtilen Necmettin Baysal ise evde jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Gülşehir İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülen Necmettin Baysal'ın ilk sorgusunda kendisine vahiy geldiği için cinayeti işlediğini, eşini bıçaklarken kendini kaybettiğini söylediği öğrenildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Necmettin Baysal, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
Gülşehir Devlet Hastanesi morgundan alınan Yeter Baysal'ın cenazesi ise Şahinler köyüne getirildi. Yeter Baysal'ın cenazesi, köy camisindeki cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.
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