25 yerinden bıçaklanan kadının cinayet şüphelisi tutklandı

TEKİRDAĞ'da Naciye Saygın'ı (72), 25 yerinden bıçaklayarak öldüren Fedai Kavrık (44), tutuklandı. Kavrık ifadesinde, Saygın'ın daha önce kendisine hakaret ettiğini öne sürerek, "Onunla konuşmak istedim. O anda kendimi kaybetmişim" dedi.



Tekirdağ'da, salı akşamı Naciye Saygın, merkez Süleymanpaşa ilçesi Hürriyet Mahallesi Kuzey Ege Sokak üzerinde bulunan Umut Apartmanı'ndaki dairesine girerken, apartman girişinde 25 yerinden bıçaklanarak öldürüldü. Cinayetin ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Masası ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Olay yerinde delil toplayan polis, bölgedeki tüm güvenlik kamerası görüntülerini de incelemeye aldı. Polis, yaptığı çalışmada şüphelinin Fedai Kavrık olduğunu belirledi. Düzenlenen operasyonla yakalanan Kavrık, emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'Tasarlayarak canavarca hisle adam öldürmek' suçundan tutuklandı.



Kavrık, emniyette verdiği ifadesinde, öldürdüğü Saygın'ı olay günü çay bahçesinde arkadaşlarıyla otururken gördüğünü belirterek, "Bana daha önce arkadaşlarımın yanında hakaret etmişti. Bu konuyu konuşmak için evine gidip konuşmak istedim. Naciye Saygın apartmana giriş yaptığı sırada arkasından bende içeri girdim. Ancak o andan kendimi kaybetmişim. Ne yaptığımı olay yerinden ayrıldıktan sonra anladım" dediği öğrenildi.