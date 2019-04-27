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2,5 milyon liralık kaçak şemsiye ele geçirildi

TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, İstanbul'da gerçekleştirdikleri bir operasyonda yaklaşık 2 milyon 500 bin TL değerinde 31 bin 400 kaçak şemsiye ele geçirdi. Türkiye'ye kaçak yollarla ticari eşya sokulacağı istihbaratı üzerine...

2,5 milyon liralık kaçak şemsiye ele geçirildi
TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, İstanbul'da gerçekleştirdikleri bir operasyonda yaklaşık 2 milyon 500 bin TL değerinde 31 bin 400 kaçak şemsiye ele geçirdi.
Türkiye'ye kaçak yollarla ticari eşya sokulacağı istihbaratı üzerine Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Komuta Kontrol ve Operasyon Dairesi koordinasyonunda takip altına alınan araçlardan bir TIR, Hamzabeyli Gümrük Kapısı'ndan Sarp Gümrük Kapısı'na transit geçiş yapmak istediğini bildirdi.  Araç Takip Sistemi ile uydu üzerinden takip edilen TIR'ın İstanbul'da güzergahından çıkıp, bir depoya girdiği belirlendi. Takip altındaki TIR, yeniden güzergahına döndü. Kocaeli'nde durdurularak arama yapılan TIR'da yüklü olduğu beyan edilen şemsiyeler bulunamadı.
Kumaş kırpıntıları olan TIR'a el konuldu.
Aynı anlarda TIR'ın daha önce girdiği depodan çıkan bir kamyon takibe alınıp, durduruldu. Mahkeme kararıyla yapılan aramada kamyonda gümrüklenmiş değeri yaklaşık 2 milyon 500 bin TL olan 31 bin 400 adet şemsiye ele geçirildi.
Savcılık talimatı ile transit eşyayı ülke içinde bırakan TIR'ın yanı sıra araçta bulunan 23 ton 650 kilogram kumaş kırpıntısı ile kaçak şemsiyelere el konuldu. 4 kişi gözaltına alındı.
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