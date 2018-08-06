25 metrelik kuyuya düşen çocuğu itfaiye kurtardı

GAZİANTEP'te kentsel dönüşüm nedeniyle yıkılan evin bahçesinde kapağı hurdacılar tarafından çalındığı öne sürülen 25 metre derinliğindeki su dolu kuyuya düşen Suriye uyruklu Fatma Teras (8), itfaiyenin 2 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

Olay, öğle saatlerinde Eydi Baba Mahallesi'nde meydana geldi. Fatma Teras, evlerinin yakınında bulunan ve kentsel dönüşüm nedeniyle yıkılan bir evin bahçe bölümündeki 25 metre derinliğindeki su dolu kuyuya düştü. Kuyudaki demire tutunarak yardım isteyen kızın sesini duyanlar itfaiyeye haber verdi. İhbarla gelen itfaiye ekipleri, kızın kurtarılması için çalışma başlattı. İtfaiye kurtarma ekibi, merdiven ve halat yardımı indikleri kuyudaki kızı kuyudan 2 saatin sonunda kurtarıldı. Hafif şekilde yaralandığı belirlenen kız çocuğu, hastaneye götürülerek tedaviye alındı.

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